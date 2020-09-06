شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطالب من مستثمري الفنادق العائمة لوزير السياحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع عودة السياحة الثقافية وقرب تشغيل الفنادق العائمة فى أكتوبر المقبل، تقدم عدد من المستثمرين السياحيين فى هذا القطاع بعدد من الطلبات لوزير السياحة الدكتور خالد العنانى لمساندتهم لحين انتظام الحركة السياحية.

وأكد المستثمرون أن إيرادات هذه الفنادق كانت صفرية طوال هذه الفترة الماضية، بالاضافة إلى أن التزاماتها كانت مستمرة تجاه العمالة والرسوم التى تفرضها الدولة، كما أنه من المتوقع عدم عودة السياحة الثقافية والنيلية لطبيعتها قبل منتصف 2021.

وشدد المستثمرين على انهم جادين فى سداد الالتزامات الخاصة بالدولة والحفاظ على العمالة يجب أن تنظر الدولة بشكل مختلف عن باقى أنواع السياحة (الشاطئية والداخلية)، علمًا بأن السياحة الثقافية والرحلات النيلية هى التى تميز مصر عن باقى المقاصد بالنسبة للعالم.

وشملت الطلبات

1 - إلغاء رسوم الرى (حماية النيل) المفروضة على أصحاب الفنادق العائمة منذ 20 مارس 2020 وحتى بداية تشغيل الفندق، مع إرجاء الرفع والتصوير لمدة عامين.

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2 - إلغاء رسوم المراسى ورسوم معاينات الدفاع المدنى.

3 - مد مهلة السداد الخاصة بالقانون الصادر بإلغاء غرامات التأخير بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر بدلا من 60 يومًا

4 - تفعيل المبادرات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية لقطاع السياحة ومنها مبادرة تعويم المنشآت السياحية بفائدة 5%.

5 - تفعيل مبادرة التجديد والإحلال بفائدة 8% .

6 - إعطاء البنك المركزى تعليمات للبنوك الخاصة بقبول ملكية المنشآت السياحية فقط كضمان وذلك لحماية الصناعة والأصول الثابتة والمتنقلة فى هذه الفنادق العائمة.