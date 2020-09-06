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الكاتب الصحفى محمد ثروت يشارك في المنتدى الدولى للسلام بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب الصحفي محمد ثروت في الندوة الرقمية عن بعد التي نظمها منتدى السلام الدولي للشأن الثقافي والاجتماعي بالمغرب، حول موضوع: "دور المجتمع المدني في التصدي لجائحة ، ونشر ثقافة التعايش والسلام بين الشعوب".

 

وأكد "ثروت" أهمية التضامن الإنساني بين الشعوب في الكوارث والأزمات، حتى تنهض الإنسانية، تحقيقا للمعنى السامي من آية "لتعارفوا".

 

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أدارت الندوة دكتورة خولة الزلزولي، رئيسة اللجنة الثقافية بمنتدى السلام الدولي للشأن الثقافي والاجتماعي بالمغرب، وشارك فيها ممثلين من المغرب ومصر، وهم: عبد اللطيف خربوش رئيس منتدى السلام الدولي للشأن الثقافي والاجتماعي بالمغرب، الدكتورة سميرة العشيري بجامعة الدول العربية، واللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، الناشطة المغربية لمياء عبد الله، وكريمة حليم عضو مجلس إدارة مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية، والإعلامية المغربية فاطمة الزهراء حليم.

 

منتدى السلام الدولي (1)

 

منتدى السلام الدولي (2)

 

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