شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية مع توفير كل السلع والمنتجات الغذائية وطرحا للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى انتظام صرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

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يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً من اليوم 1-9-2020.