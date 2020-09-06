شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يحذر من صفحة تنتحل اسم الوزارة على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من إحدى الصفحات المزورة التى تحمل اسم الوزارة عبر موقع السوشيال ميديا فيس بوك.

وكتب الدكتور طارق شوقي عبر حسابه بموقع فيس بوك "توضيح هام، الصفحة الموجودة على فيس بوك وعنوانها "الصفحة الرسمية لوزاره التربيه والتعليم"، هي صفحة مزورة ويجب الإبلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة، مضيفاً لينك الصفحة الرسمية للوزارة في منشوره.



منشور الدكتور طارق شوقي علي فيسبوك

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، إن الهيئة الأمريكية للامتحانات ألغت امتحان الـSAT في مصر بعد ثبوت تسرب الأسئلة، وقامت الإدارة الأمريكية برفع دعاوى على الأشخاص الذين قاموا بتسريب الامتحان، وكشف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية امس السبت، ببرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم اعتماد اختبارات ACT لطلاب الدبلومة الأمريكية وهي اختبارات إلكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، موضحا أن هذه الشهادات ليست مصرية، إنما شهادات أجنبية مسئولة عنها جهات أخرى.

وأضاف طارق شوقي أن امتحان ATC يعقد إلكترونيا وهو ما يقلل من فرص التسريب، موضحا أنها لا تختلف كثيرا عن امتحان SAT، موضحا أن الامتحان الذي تم تسريبه هو امتحان ورقي عكس امتحان الـATC.

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