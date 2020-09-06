شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية وطريقة تسجيل الرغبات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية لفتح باب تسجيل رغبات الالتحاق في الكليات الأزهرية والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، لتسجيل الرغبات الخاصة بهم في خلال أيام.. وتنسيق الثانوية الأزهرية يختلف عن تنسيق الثانوية العامة المعروف، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل في الجولات المختلفة وتظهر النتيجة دفعة واحدة بعد أن ينتهي الجميع من التسجيل.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر الشريف المنتشرة في عدد من المحافظات، أما بالنسبة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية ستكون بعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثالث ثانوي أزهري، اولا سنعرض عليكم طريقة تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠، ثم مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام.

طريقة تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية:

على الطالب أن يقوم بالانضمام إلى بوابة الحكومة المصرية تنسيق الثانوية الأزهرية.

على الطالب أن يقوم بالنقر على بدأ التسجيل عند القيام بفتح باب التسجيل.

على الطالب أن يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

لابد أن يقوم الطالب بمراعاة الكتابة بالأرقام الإنجليزية.

على الطالب أن يقوم بكتابة الرقم التأكيدي.

على الطالب النقر على الخطوة التالية.

سيظهر للطالب البيانات الرئيسية الخاصة به من رقم جلوس ورقم قومي.

سيظهر للطالب مكان يوجد بها “هل ترغب في تبديل البطاقة”.

يقوم الطالب بالنقر على أيقونة نعم عند تواجد منطقة من المنطقتين، وبعد ذلك يتم النقر على الخطوة التالية.

ثم يتم تحديد كليات رغبات التنسيق بشكل مرتب، ومن ثم النقر على أيقونة الخطوة التالية.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام:

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كلية الطب والجراحة 96٪.

كلية طب الفم والأسنان.95%

كلية الصيدلة 94.5٪

كلية الهندسة 92٪.

الشريعة الإسلامية 77٪.

أكاديمية علوم الطفل بالقاهرة 86٪.

مدرسة الأطفال للهندسة الزراعية بالقاهرة 87.23٪.

كلية القاهرة للتجارة للبنين 70٪.

معهد القاهرة لتعليم الأطفال 74٪.