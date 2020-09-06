شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 30 سم يغلق طريق رأس غارب- الشيخ فضل ويوقف الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تقارير غرفة العمليات الصادرة عن محافظتي المنيا والبحر الأحمر، عن تعرض طريق رأس غارب- الشيخ فضل بالمنيا، للهبوط من الجانبين بعمق 30 سم أمام الكيلو 109، ما تسبب في توقف الحركة المرورية وغلق الطريق.

وأوضحت التقارير وجود تنسيق بين محافظتي المنيا والبحر الأحمر، للوقوف علي طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيول وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف، وما يتم اتخاذه من إجراءات.

وقال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمحافظة، إن منسوب سقوط الأمطار قل تدريجيا، وأنه تم غلق الطريق بتعليمات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحفاظ علي صحة المواطنين.

فيما كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، شرطة النجدة وإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات المتبعة باختيار الطرق البديلة في ظل قرار الغلق.

كان طريق رأس غارب- الشيخ فضل، قد تعرض لتجمعات مياه أمطار عند الكيلو 109 في الساعة الخامسة مساء السبت، ما دفع المسؤولون للتحرك واتخاذ قرار الغلق عقب تعرض الطريق للهبوط بعمق 30 سم.

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