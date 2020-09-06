شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 24 مريضًا بـ«كورونا» في مستشفيات العزل بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالباري العجيزي، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بالمنوفية، شفاء 24 مصابا بفيروس «كورونا» المستجد، وخروج عدد من المصابين في مستشفيات العزل وتحويلهم للعزل المنزلي بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف العجيزي أنه لا بد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى، موضحا أن محافظة المنوفية تشهد تسجيل حالات بسيطة في بعض أيام الأسبوع خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تسجيل صفر إصابات في أيام أخرى.