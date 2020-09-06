بعد بيان «الأرصاد».. محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيان «الأرصاد».. محافظ المنيا يرفع درجة الاستعداد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.
يأتى ذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 من شهر سبتمبر الحالي والتى تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.
كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
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