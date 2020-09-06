شاهد.. كويتيون يعتدون على عامل مصري بالضرب ويوثقون الواقعة بالفيديو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت شبكة تفتيش الكويت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر اعتداء مراهقين كويتيين على عامل مصري.
وأظهر الفيديو، الذي نشرته الشبكة، مراهقان كويتيان وهما يتشاجران مع المصري الذي يعمل بأحد محلات الألعاب في الفحيحيل.
وأوضحت الشبكة أن الشباب الكويتي حرصوا على توثيق الواقعة بالفيديو، ما يؤكد عزمهم الاعتداء بالضرب على العامل المصري.
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