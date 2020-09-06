شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كويتيون يعتدون على عامل مصري بالضرب ويوثقون الواقعة بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت شبكة تفتيش الكويت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر اعتداء مراهقين كويتيين على عامل مصري.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته الشبكة، مراهقان كويتيان وهما يتشاجران مع المصري الذي يعمل بأحد محلات الألعاب في الفحيحيل.

وأوضحت الشبكة أن الشباب الكويتي حرصوا على توثيق الواقعة بالفيديو، ما يؤكد عزمهم الاعتداء بالضرب على العامل المصري.