تتراوح بين 700 و800 مليار جنيه.. عابدين يكشف عن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - ( أ ش أ):

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، لم تكلف الدولة جنيهًا واحدًا، مشيرًا إلى أنه عند بداية التفكير في هذا المشروع كانت بتقديم إحدى الشركات عرضًا تحصل بموجبه على نسبة 76%، بينما تحصل الحكومة على نسبة 24%، ويتم التمويل من البنوك المصرية، إلا أنه تم الاعتماد على الأفكار والعقول والشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف عابدين أن مشروع العاصمة الإدارية يستوعب نحو 7 ملايين مواطن عند اكتمال مراحله الثلاث بمساحة إجمالية 184 ألف فدان؛ منها حديقة دولية ومنطقة للغابات على مساحة 10 آلاف فدان.

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وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن كل الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية مصرية في ما عدا الشركات التي تعمل في مشروعات الأبراج؛ وهي عبارة عن عشرين برجًا أكبرها يصل ارتفاعه إلى 324 مترًا تعادل 80 طابقًا؛ وهو أعلى برج في إفريقيا، وتتم الاستعانة في تنفيذه بخبرات شركة صينية بقرض صيني قيمته 3 مليارات دولار، لكن تقوم بتنفيذه شركات مصرية إلى جانب الاستعانة بالشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

وأوضح عابدين أنه تم بيع نحو 20 ألف فدان لإقامة وحدات سكنية، مشيرًا إلى أن أكثر من 80 شركة قامت بشراء مساحات تتراوح بين 20 و200 فدان؛ لإقامة مشروعات سكنية عليها وهناك شركة قامت بشراء 500 فدان.

وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنه تم الاستعانة بالشركة الفرنسية التي تدير "كهرباء باريس" لإدارة منظومة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 10 سنوات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الكهرباء وتقليل الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 35% في حين لا يتجاوز الفاقد 2% في باريس؛ حيث تم الاتفاق مع هذه الشركة على أن لا يتجاوز الفاقد هذه النسبة ويتم اقتسام العائد بين الجانبين؛ بما يحقق أرباحًا بنسبة 30%.