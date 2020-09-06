مصر للطيران: إعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، التصريح بإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة، لكل من شركة "آيروفلوت" وشركة "مصر للطيران"، عقب توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس 2020.
وكشفت الشركة خلال بيان لها اليوم السبت، أنه جاري تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين، للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.
جدير بالذكر أن مصر الخامسة التي استأنفت روسيا الطيران معها.
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