رئيس الوزراء يشهد فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة العالم للرجال لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

مدبولى ينقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة المشاركين فى الحفل والمتابعين له من مختلف دول العالم وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الحدث الرياضي العظيم.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، التي تستضيف مصر نسختها الـ27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 من شهر يناير المقبل، بمشاركة 32 دولة، لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد.

وشارك في حضور الحفل الذي أقيم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وتابعه محبو ومشجعو كرة اليد على مستوى العالم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والوزراء أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من كبار الشخصيات، وممثلي 29 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقًا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

وفي مستهل كلمته نقل مدبولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة المشاركين في حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، والمتابعين له من مختلف دول العالم عبر وسائل الإعلام، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الحدث الرياضي العظيم.

ورحب رئيس الوزراء بالحضور والمشاركين في الاحتفالية على أرض الكنانة مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومن منطقة الأهرامات، أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية، كما رحب بجماهير الرياضة المصرية والعالمية المتابعين لفعاليات هذا الحدث المهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، متمنيًا التوفيق والنجاح للبطولة، وطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.

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وتابع رئيس الوزراء: "أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي بهذا الحشد الكريم على أرض مصر للمشاركة في حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير 2021"، مؤكدًا أنه رغم العديد من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا على كافة الأصعدة، إلا أن الرياضة تظل دائمًا واحدة من أهم الآليات والقوى الناعمة، القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب، مضيفًا أن الجميع يدرك كم كان للأحداث الرياضة، وخاصة الدولية منها، اليد الطولى والباع الكبير في إذابة العديد من الخلافات وتقارب الثقافات وتلاقي الحضارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية، حينها ترتفع وتلتقى الرايات الوطنية، وينضوى تحتها كل ما دون ذلك".

وأضاف: "اليوم نتلقى بكم في واحدة من أكبر الأحداث الرياضية التي يترقبها العالم خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد تعد هي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك ضمن منافساتها 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، فضلًا عن ظروف وملابسات استضافة البطولة في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يمثل تحديًا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى أن بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد في نسختها الـ27، التي تنظمها مصر منفردة تُعد هي الأقوي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من 24 دولة إلى 32 دولة منها 17 دولة من أوروبا القارة الأقوى في عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ انطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضية، مضيفًا أن مباريات البطولة ستقام في 4 صالات، الأولى الصالة الكبرى في استاد القاهرة، وتتسع لنحو 22 ألف متفرج، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التي تتسع مدرجاتها لـ5500 متفرج، إلى جانب صالة برج العرب بسعة 3 آلاف متفرج، وأخيرًا الصالة الجديدة بضاحية 6 أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج.

وأضاف وزير الشباب، أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر إسناد بطولات العالم للرجال إلى دولتين أو ثلاث مثل نسخة العام الماضي التي أقيمت بألمانيا والدانمارك، وحصلت مصر فيها على المركز الثامن بين أفضل منتخبات في العالم لكن هذه النسخة تنظمها مصر منفردة وهي مسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الرياضة المصرية، وهو ما يُعد شرفًا كبيرًا لن تحصل عليه دولة أخرى في العالم خلال النسخ المقبلة.

من جانبه، قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الشكر للدولة والحكومة المصرية، التي أصرت على اقامة البطولة في ظل هذه التحديات والظروف التي تواجه العالم أجمع، مؤكدًا أن ذلك يعطي رسالة قوية بقدرة مصر على تنظيم مثل هذه الأحداث والبطولات العالمية، في ظل تحدي جائحة كورونا، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة كافة المشاركين في البطولة.

وأعلن الدكتور حسن مصطفى خلال كلمته عن نية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهو ما يعد خبرًا سعيدًا.