​عضو "تشريعية النواب": مصر تتخذ من عمارة المساجد منهاجًا لها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، باهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، موضحًا أن كل مشروع سكني جديد تفتحه الدولة، يكون للمسجد والكنيسة حجر أساس فيه، فلم تنس الدولة في بنائها العمراني، الاهتمام بالبناء الإنساني والديني للمواطن، الذي يحرص أن تكون دور العبادة بجانبه باستمرار.

وأكد أننا نحتاج لإعلاء قيم التسامح وحب الآخر، وإطلاق حرية المواطن وحقه في ممارسة شعائره دون المساس بحقوق الآخرين: "إننا نحتاج لبناء الإنسان الحر العاشق لوطنه، المحب لعمله، الحريص على نظافة بلده ونهضتها، وهو ما تزرعه دور العبادة في نفوس المواطنين".

وأضاف أن مصر تتخذ من عمارة المساجد منهاجًا لها، فالرئيس عبدالفتاح السيسي يولي دور العبادة اهتمامًا كبيرًا، كما أن الأرقام أيضًا تكشف أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإنفاق على عمارة بيوت الله وهو ما أعلنته وزارة الأوقاف من أنه خلال 7 سنوات تم الإنفاق على عمارة بيوت الله بنحو 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد.

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وأكد أن أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، والباقي تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها، ولم يقتصر اهتمام الدولة على المساجد فقط، وطبقًا لبيانات المركز الإعلامي لمركز الوزراء، خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، شهدت افتتاح الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية، و6 كنائس يتم تنفيذها في حدائق أكتوبر، و7 أخرى في عدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى توفيق أوضاع عدد كبير من الكنائس تجاوز عددها الـ 800 كنيسة.

وأشار إلى أن تطوير المعبد اليهودي في مدينة الإسكندرية، بتكلفة نحو 100 مليون جنيه، يعد إنجازًا تاريخيًا جديدًا، يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية في الحفاظ على وحدة نسيج الشعب المصري، مستشهداً بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إقامة وتشييد الكنائس في كل المناطق الجديدة مثلها مثل المساجد.

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