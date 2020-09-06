فرج عامر: الرئيس السيسي يضرب المثل والقدوة في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يضرب المثل والقدوة في العمل ليلًا ونهارًا من أجل تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، وأيضًا دائمًا يضرب المثل والقدوة في المواقف الإنسانية تجاه شعبه بصفة عامة وتجاه الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم.
وقال عامر في بيان له أصدره اليوم أن الرئيس السيسي، لا يعرف الإجازات والراحة، وأنه منذ أن تولى مسئولية الحكم في مصر، ونراه حتى في أيام الإجازات، وأيام الجمعة أسبوعيًا، يتفقد ويتابع مختلف المشروعات داخل الدولة.
وأشاد بتفقد الرئيس السيسي لمنطقة شرق القاهرة، أمس الجمعة، والتي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وتكليفه للحكومة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.
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