​عضو بـ"الشيوخ": المشروعات القومية رافد أساسي في دعم الاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحزمة كبيرة من المشروعات القومية على مدار الأيام الماضية، يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال مسار بناء دولة مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات سيكون مردودها إيجابي على معدلات البطالة، وفتح خطوط إنتاجية جديدة لمصر في الأسواق الداخلية والخارجية.

ولفت الجندي، في بيان له اليوم السبت، أن المشروعات القومية الأخيرة أحدثت طفرة نوعية على الاقتصاد المصري، وأصبحت رافدًا مهمًا من روافد دعم الاقتصاد والنهوض به ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي، الأخير الذي أصدره عن حالة الاقتصاد في مصر أشاد بالإجراءات المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإطلاق حزمة شاملة لمواجهة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وكذلك دعم القطاعات الأكثر تأثرا، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأضعف، منوها أن كل هذه الإجراءات جعلت مصر في الحدود الآمنة وفي مصاف الدول المتقدمة التي تتمتع باقتصاد قادر على مواجهة موجة الوباء العالمي.

وأكد أن مصر حصلت على إشادة كبيرة من قبل المؤسسات التمويلية العالمية جراء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وقدرتها على الإبقاء في الحدود الآمنة فيها يتعلق ببند الاقتراض والدين العام، مشيرا إلى أن الاقتراض أصبح لصالح دعم الاقتصاد والمشروعات القومية وليس للطعام والشراب، ما سيؤثر إيجابيًا في النهاية على المواطن، الذي تحمل مشاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وآن الآوان لجني ثمار الإصلاح.