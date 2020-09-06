محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تطورات جديدة شهدتها واقعة اعتداء مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط بمحكمة مصر الجديدة. وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة "وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية"، في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها ما ترتب عليه ضرر مالي. وخلال الفيديو جراف التالي ننشر تفاصيل الواقعة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية.. القصة الكاملة لسيدة المحكمة "فيديو جراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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