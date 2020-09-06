"ضبط 14 جوال ذهب وإحالة "سيدة المحكمة" إلى المحاكمة الجنائية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

النائب العام يُحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدي على ضابط شرطة

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة "وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية"، في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها ما ترتب عليه ضرر مالي.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لـ2 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 2 نوفمبر؛ لحضور الدفاع.

تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "عنف جامعة الأزهر" لـ1 نوفمبر

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف جامعة الأزهر"، لجلسة 1 نوفمبر.

الداخلية: إنعاش خزينة الدولة بـ 9.9 مليار قيمة قضايا خلال شهر

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 212 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و9.6 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات الجمهورية.

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المحكمة الاقتصادية تؤجل محاكمة محسن السكري بقضية "غسل الأموال" لـ 4 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال لجلسة 4 أكتوبر المقبل.

الداخلية: ضبط 14 جوالًا من الذهب الخام في البحر الأحمر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر من ضبط (14 جوالًا من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب)، بحوزة أحد الأشخاص حال قيادته سيارة ربع نقل بطريق (مرسى علم/إدفو) بدائرة المركز.

بتهمة النصب على هيفاء وهبي.. تجديد حبس محمد وزيري

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس وزيري على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضى المعارضات حبسه، في اتهام هيفاء وهبي لمحمد وزيري، بالاستيلاء على أملاكها وأموالها، وحذرت الجميع من التعامل معه.

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران" لجلسة 2 نوفمبر

قررت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني" لجلسة 2 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

بسبب الخلافات المالية.. عامل وتاجر يقتلان عاطلًا بطريق "الأقصر-أسوان"

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عاطل بطريق "الأقصر–أسوان"، وتبين بأن تاجرًا وعاملًا شقيقين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وأمكن ضبط أحدهما.