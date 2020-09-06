إغلاق طريق الشيخ فضل- رأس غارب بسبب الأمطار الغزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق الشيخ فضل- رأس غارب بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقى «طريق رأس غارب- الشيخ فضل» للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة قوه السيل وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف .
يأتى ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.
وأكد محافظ المنيا انه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم اغلاق طريق الشيخ فضل- رأس غارب من الاتجاهين، حفاظا على سلامة وأمان المواطنين.
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا باتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .
وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الاتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.
وكان، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار في الاحوال الجوية .
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