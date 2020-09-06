شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء 3 جراحات لاستئصال أورام بالثدي ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة أماكن الحملات ومواعيد تواجدها يوميا من خلال تطبيق «صحة مصر».
وقالت الوزارة إنه تم إجراء 3 عمليات جراحية لاستئصال أورام بالثدي والحالات جيدة ومستقرة، بالإضافة إلى فحص إكلينيكي متقدم لـ21 سيدة بعد إحالتهم لتلقي العلاج بفاقوس في محافظة الشرقية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,712
-
تعافي
77,208
-
وفيات
5,511
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: إجراء 3 جراحات لاستئصال أورام بالثدي ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.