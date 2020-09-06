شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء 3 جراحات لاستئصال أورام بالثدي ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة أماكن الحملات ومواعيد تواجدها يوميا من خلال تطبيق «صحة مصر».

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 3 عمليات جراحية لاستئصال أورام بالثدي والحالات جيدة ومستقرة، بالإضافة إلى فحص إكلينيكي متقدم لـ21 سيدة بعد إحالتهم لتلقي العلاج بفاقوس في محافظة الشرقية.