«الصحة»: إطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للكشف والعلاج بالمجان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ وبني سويف والقليوبية وأسوان، وذلك اعتبارا من الأحد.
وقالت الوزارة إن القوافل ستستمر حتى منتصف سبتمبر الجاري في عدد من التخصصات الطبية وهي: النساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية.
وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تتضمن خدمات التحليل والأشعة، بالإضافة إلى صيدلية بها كل الأدوية.
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