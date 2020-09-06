شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 1132م2 بمركزين في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار إزالة كل التعديات دون إستثناءات، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة استكمالاً لتنفيذ أعمال الإزالات المخالفة لأحكام القانون، حفاظاً على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا 16 قرار إزالة على مساحة 500 م2 بناحية كفر ربيع بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كما شنت الوحدة المحلية ببركة السبع حملة إزالات مكبرة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التصالح عليها، حيث تم إزالة حالتين على مساحة 184 م2 بقرية هورين، فضلا عن تنفيذ إزالة حالتين أخريين على مساحة 448 م2 بناحيتي الشهيد فكري وأبومشهور.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى تكثيف الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.