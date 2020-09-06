شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السيول.. رفع درجة الاستعداد بسفاجا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السيدة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء السبت، إعادة فتح طريق «سفاجا – قنا» أمام الحركة المرورية، واستمرار إغلاق طريق «سفاجا – سوهاج»، لوجود أضرار بالطريق ورفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ بكافة القطاعات بالمدينة بسبب أحوال الطقس.

أوضحت «المغربي» في تصريحات صحفية، السبت، أن مدينة سفاجا وحتى قرية النصر بالكيلو 85 تشهد حالة استقرارا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن نتيجة هطول أمطار غزيرة على طريق «سفاجا- سوهاج» تم تشكيل لجنة عاجلة لفحص الطرق وتوفير احتياجات قرية النصر بالكيلو 85 بالتنسيق مع إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ ومعدات وسيارات الشركة بكافة الميادين الرئيسيّة بمدينة سفاجا، تحسبا لهطول أمطار بسبب التغير المفاجئ في الأحوال الجوية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن اللجنة المشكلة من إدارة الأزمات والدفاع الشعبي والمتابعة والمشتريات والحملة الميكانيكية والإنتاج والتعاون قامت بتمشيط الطريق من الكيلو ٥ وحتى الكيلو ٤٠ في الاتجاهين، ولا يوجد أي قطع أو تجمعات مياه، لافتة إلى أن تقديم العون للسيارات المعطلة على طريق «سفاجا – سوهاج»، وتم تجهيز الكافتيريات والمسجد بالكيلو ٤٠ لاستقبال أي سيارات بالطريق.

كانت سيول شديدة ضربت عدة طرق بجنوب البحر الأحمر، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق «سفاجا – قنا»، وطريقي «القصير – قفط»، و«مرسى علم – إدفو».

فيما رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها، تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للسيول.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.

Advertisements