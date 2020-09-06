شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تعيين 1150 مهندسا وفنيا وعاملا بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أنه تم تعيين 150 مهندسا و1000 فني وعامل بهيئة السكة الحديد.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي السبت، أنه تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وتم التصديق على تعيينهم، وهو مالم يكن يحدث قبل ذلك، ما يدل على مدى اهتمام الوزارة بالعامل البشري في السكة الحديد.

وأشارت إلى أن هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشري في السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة، حيث يتم إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب في الخارج مع الشركات التي يتم التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة، كما يتم إنشاء ورش متخصصة في كل نوع من أنواع الوحدات المتحركة.