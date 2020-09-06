شكرا لقرائتكم خبر عن 44℅ نسبة إنجاز رصيف الأخشاب بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت تقارير ميناء الإسكندرية أن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3، المخصص للأخشاب والبضائع العامة بلغت 44℅. وأوضحت التقارير أن الرصيف يبلغ طوله 433 مترا وتكلفته 390.6 مليون جنيه، ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، وسيصل حجم التداول المتوقع بها لـ5 ملايين طن/ سنة، وكذلك مشروع إنشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعة التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانا، وذلك بتكلفة استثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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