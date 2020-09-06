شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تشغيل الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت سلطة الطيران المدني على طلب السلطات الروسية بتشغيل رحلات جوية بين القاهرة وموسكو لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران، وذلك بعد فترة توقف دامت لأشهر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية على مستوي العالم بسبب الجائحة.
وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي مساء السبت، أنه تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من: شركة ايروفلوت، وشركة مصر للطيران، بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس الماضي، وجاري تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.
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