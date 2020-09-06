شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد عن طلب مبارك تفويت مباراة فرنسا بمونديال 2001: "دعابة" والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مصطفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، أن الجميع كان سعيدًا بالافتتاح المبهر، الذى أقامته الدولة المصرية، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية مشددة تم اتخاذها".
وكان في مفاجأة صادمة كشف حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عن واقعة تعود لمونديال اليد 2001، عندما طلب الرئيس الأسبق محمدحسنى مبارك تسهيل فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المصري كنوع من المجاملة لصاحب الأرض فى نصف نهائي مونديال اليد 2001التى كانت تستضيفها فرنسا، نظرًا للعلاقة الجيدة التى تربط بين الرئيس المصرى بجاك شيراك رئيس فرنسا فى ذلك الوقت.
واعلن حسن مصطفى عن تقديمه دعوة لتوماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية لحضور بطولة العالم لليد وقبلها باخ الذي قرر التواجد في مونديال اليد عبى ارض مصر في 2021 دعما للبطولة.
وواصل حسن مصطفى في كلمته خلال قرعة مونديال اليد المقامة بالاهرامات ان مصر ستنجح في تنظيم هذه البطولة رغم كل الضغوط و الظروف التي تواجهها.
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