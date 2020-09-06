شكرا لقرائتكم خبر عن باحث استراتيجي يؤكد القبض على محمود عزت مثل أكبر زلزال ضرب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود قاسم الباحث بمركز الفكر للدراسات الإستراتيجية، أن القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، يعد أكبر زلزال يشهده التنظيم خاصة أن محمود عزت يعد هو المسئول الأول عن التمويل بالإخوان وتحريك قواعد الجماعة، لذلك جاءت عملية القبض عليه لتمثل ضربة كبرى للتنظيم.

وأضاف الباحث بمركز الفكر للدراسات الإستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان سعت لإيجاد بديل سريع لمحمود عزت بعد عملية القبض عليه، حيث حدثت عملية صراع على منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان.

ولفت الباحث بمركز الفكر للدراسات الاستراتيجية، إلى أن قيادات الإخوان اختاروا أن يكون منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان من خارج مصر، وبالتالي تم اختيار إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للجماعة، قائما بأعمال المرشد ليقود هو التنظيم خلال الفترة الراهنة من بريطانيا.