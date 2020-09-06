شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفاء كبير باللاعب المصرى إسماعيل غانم الشهير بـ"جوبا" المحترف بنادى أنكونا، أحد أندية دورى الدرجة الرابعة الإيطالية لكرة القدم، بعد إشهار زوجته إسلامها قبل عقد قرانهما.

نشر جوبا غانم، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو وهو يلقن زوجته الشهادتين قبل إتمام زواجه، وعلق قائلاً :" هيفضل أحسن ڤيديو في حياتي وأحسن قرار ربنا أكرمني فيه واخدته، لحظه إعلان زوجتي إسلامها الحمدلله دائما وأبدا".

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وحظى الفيديو بعد أربعة أيام من نشره على موقع تويتر بأكثر من 41 ألف لايك و2.800 ألف ريتويت، وسط فرحة كبيرة من جمهوره ومتابعيه، حيث كتب أحدهم: "الفيديو جميل جدا وأكيد دا يا كابتن أجمل هدف أحرزته فى حياتك ربنا يوفقكوا يارب وتكون حياتكم سعيدة وأشوفك بتلعب فى أعظم نادى فى الكون بقى".

وكتب أخر :" لا اعرفك و بالصدفة مريت على التغريدة و رايت الردود و ردك على الجميع انت رجل في غاية الادب و الاحترام فلا عجب ان زوجتك اسلمت فهي رات فيك القدوة الطيبة ربنا يوفقكم و يجمع بينكم على خير و عافية و يزيدكم ايمانا انت فخر في الادب"، وعلق أخر :" ربنا يجعلها الزوجة الصالحة ويزرقك الذرية الصالحة منها ويثبتها على الإسلام".