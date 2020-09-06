شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تؤكد فرص سقوط الأمطار فى عدد من المناطق بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار بدأت من خفيفة إلى متوسطة، مشيرا إلى أن هناك فرص سقوط أمطار بدأت على مدينة سانت كاترين في سيناء، وحاليا هناك فرص لتساقط الأمطار في مناطق أخرى.

وأكدت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تم إغلاق بعض الطرق بسبب الأتربة والرياح، والأرصاد الجوية حذرت من فرص تشكل السيول المستمرة في جنوب الصعيد من سوهاج وقنا والأقصر وشمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكملت وكيل مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، وتطوير في قياس درجات الحرارة وهي درجات الحرارة المحسوسة والتى تدخل فيها نسبة الرطوبة، موضحة أن نسب الرطوبة المرتفعة تؤدي لمزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.