أخبار مصر

الأرصاد تؤكد فرص سقوط الأمطار فى عدد من المناطق بالبلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تؤكد فرص سقوط الأمطار فى عدد من المناطق بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار بدأت من خفيفة إلى متوسطة، مشيرا إلى أن هناك فرص سقوط أمطار بدأت على مدينة سانت كاترين في سيناء، وحاليا هناك فرص لتساقط الأمطار في مناطق أخرى.

وأكدت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تم إغلاق بعض الطرق بسبب الأتربة والرياح، والأرصاد الجوية حذرت من فرص تشكل السيول المستمرة في جنوب الصعيد من سوهاج وقنا والأقصر وشمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكملت وكيل مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، وتطوير في قياس درجات الحرارة وهي درجات الحرارة المحسوسة والتى تدخل فيها نسبة الرطوبة، موضحة أن نسب الرطوبة المرتفعة تؤدي لمزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تؤكد فرص سقوط الأمطار فى عدد من المناطق بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا