شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الكتاب يشيد بخطاب الأوقاف المستنير المراعى لمقاصد الشرع الحنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت بمسجد النور بالعباسية فعاليات دورة "فقه اللغة العربية" ، حاضر فيها الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والدكتور أحمد بهي الدين مدرس بكلية الآداب جامعة حلوان قسم اللغة العربية ، وبحضور الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة المساعد العلمي لمدير عام التدريب بوزارة الأوقاف ، والشيخ محمد عبد الظاهر مدير إدارة التدريب عن بُعد بالإدارة العامة للتدريب، وبمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعى، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وخلال المحاضرة الأولى التي كانت تحت عنوان: "التحليل الشفاهى" أكد الدكتور هيثم الحاج أن الأوقاف تقدم خطابًا مستنيرًا يحترم العقل ويرعى مقاصد الشرع الحنيف، كما بين أن التواصل يحتوي على مكونات رئيسة منها: المرسل ، والرسالة ، والسياق ، والمستقبِل ، واللغة هي الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل الرسالة بين المرسل والمستقبِل فيتم التواصل بين أفراد المجتمع.
أما المحاضرة الثانية فكانت للدكتور أحمد بهي الدين تحت عنوان: "طبيعة الشخصية المصرية" والذي أكد خلالها أن الهوية المصرية قائمة على التسامح ، واستيعاب الثقافات الأخرى وصهر هذه الثقافات المتنوعة فى الشخصية الوطنية الأصيلة.
كما أكد أن الجماعات المتطرفة لم تنجح في محاولات الأدلجة والذهاب بالشخصية المصرية إلى طريق الطائفية والفرقة، وظلت شخصية مصر محتفظة بهويتها الأصيلة ذات الروافد المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الكتاب يشيد بخطاب الأوقاف المستنير المراعى لمقاصد الشرع الحنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.