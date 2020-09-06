رئيس هيئة الكتاب يشيد بخطاب الأوقاف المستنير المراعى لمقاصد الشرع الحنيف

وخلال المحاضرة الأولى التي كانت تحت عنوان: "التحليل الشفاهى" أكد الدكتور هيثم الحاج أن الأوقاف تقدم خطابًا مستنيرًا يحترم العقل ويرعى مقاصد الشرع الحنيف، كما بين أن التواصل يحتوي على مكونات رئيسة منها: المرسل ، والرسالة ، والسياق ، والمستقبِل ، واللغة هي الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل الرسالة بين المرسل والمستقبِل فيتم التواصل بين أفراد المجتمع.

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أما المحاضرة الثانية فكانت للدكتور أحمد بهي الدين تحت عنوان: "طبيعة الشخصية المصرية" والذي أكد خلالها أن الهوية المصرية قائمة على التسامح ، واستيعاب الثقافات الأخرى وصهر هذه الثقافات المتنوعة فى الشخصية الوطنية الأصيلة.

كما أكد أن الجماعات المتطرفة لم تنجح في محاولات الأدلجة والذهاب بالشخصية المصرية إلى طريق الطائفية والفرقة، وظلت شخصية مصر محتفظة بهويتها الأصيلة ذات الروافد المتنوعة.