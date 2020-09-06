شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الميكنة الإلكترونية سهلت كشف التزوير وانتحال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مروان، خلال حوار لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الوزارة عملت على تدريب الموظفين قانونيا ومهنيا على الميكنة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحدي كيفية تدقيق قواعد البيانات وتنقحيها لكي يتم بناء قرارات عليها.
وأكمل المستشار عمر مروان، أن الميكنة الإلكترونية سهلت كشف التزوير وانتحال الشخصية، عدالة مصر الرقمية مشروع كبيرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات، ونحن حالياً في مرحلة التقاضي الإلكتروني، والذي سيكون أيضا على 3 مراحل.
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