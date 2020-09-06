وزير العدل: الميكنة الإلكترونية سهلت كشف التزوير وانتحال الشخصية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الجيل الجديد يرحب باستخدام التكنولوجيا في التعاملات الحكومية دائما، موضحاً أن الذين سيتعاملون مع المواطنين في تقديم الخدمات سيكونوا من الشباب، وذلك لسهولة تعاملهم مع التكنولوجيا.

وأكد مروان، خلال حوار لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن الوزارة عملت على تدريب الموظفين قانونيا ومهنيا على الميكنة الإلكترونية، مشيراً إلى أن التحدي كيفية تدقيق قواعد البيانات وتنقحيها لكي يتم بناء قرارات عليها.