شكرا لقرائتكم خبر عن «البناء والتشييد»: المخالفات في المجمعات العمرانية الجديدة أقل بكثير من الأماكن الأخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن مخالفات البناء في المجمعات العمرانية الجديدة، أقل بكثير من الأماكن الأخرى، مشيرًا إلى أن التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون الجديد سيكون إمام بالتصالح أو بإزالة المبنى المخالف.

وتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج «حوار واستثمار»، مساء السبت، أن المشكلة في قانون التصالح هو طريقة احتساب جدية التصالح التي قدرت بـ 25%، متسائلاً: هل المواطن هو من يقوم باحتساب مبلغ التصالح من قيمة المبنى أم من قبل لجنة من المحليات؟.

من جانبه رد النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، عليه قائلاً :«القانون أعطى 4 شهور للبت في طلب التصالح، وهناك لجنة من المحليات هي المعنية بتحديد قيمة الـ 25%»