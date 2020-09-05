شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولى» يطمئن على توافر أدوية بروتوكولات علاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس «كورونا» خلال شهر أغسطس الماضى، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشؤون الطبية لمجلس الوزراء.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه يتابع بشكل دورى الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس «كورونا» مع الجهات المختصة، لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشؤون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال أغسطس الماضى لتوفير المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا والتى تمت إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التى قامت الهيئة بتدبيرها خلال أغسطس الماضى، حيث تم توفير 1.757.938 عبوة من دواء «أزيثرومايسين» أقراص، و72.344 زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير 2.981.338 عبوة من دواء «باراسيتامول» أقراص، و1.505.000 شريط «زنك» أقراص، فضلا عن توفير 2.512.280 شريط «فيتامين سى» أقراص.

وأكد المصرى أن الكميات سالفة الذكر تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلية لمرضى «كورونا»، لافتا إلى أن هذه الأدوية كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول لمن يحتاجها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة، وإجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة. وأعلنت مديرية صحة المنيا تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، يتم علاجهم داخل مستشفيات العزل والحجر الصحى والمنازل، وتعافى 5 مصابين بينهم 4 بمستشفيات العزل، وحالة منزلية، ووفاة حالتين متأثرين بالوباء.

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وفى سوهاج، أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن إجراء فحوصات فيروس «كورونا» لـ 2357 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة حتى الآن، من خلال وحدة «PCR» الخاصة بعمل فحوصات الفيروس بالمستشفى المركزى بمدينة أخميم.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات الدولة، وفى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين فى مواجهة فيروس كورونا.