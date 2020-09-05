شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إزالة المباني المخالفة ليس افتراءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن قانون التصالح أسهم في التأثير على حركة المقاولات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها.

وأكد أن هناك بعض المسؤولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء، مشيرا إلى أن مالك العقار لا يرغب في التصالح بعد أن باع وحدات العقار، مؤكدا أن كل العمارات التي تزيد على 17 طابقًا مخالفة إلا القليل جدًا منها.

ولفت إلى أن هناك مشكلة في الحسابات وتوجد أرقام في التصالح مبالغ فيها، وكذلك يوجد خطأ في حساب المخالفات، مردفًا: «من الوارد تعديل أسعار التصالح مراعاة للمواطنين».

وأوضح أن ما يطلب من المواطنين للتصالح من بعض الأحياء خارج القانون، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على شكاوى المواطنين.

وأضاف رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان أن إزالة المباني المخالفة ليس افتراءً، ولكنه تنفيذٌ للقانون.

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