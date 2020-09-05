شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إنشاء 12 بازارًا سياحيًا للحرف التراثية بالحديقة المتحفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إقامة 12 بازارا سياحيا بالحديقة المتحفية أمام ديوان عام المحافظة بمدينة سوهاج، وذلك لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها المحافظة.

وقال المحافظ خلال جولته التفقدية بالحديقة المتحفية، السبت، إن البازارات الجديدة تم إنشائها داخل الحديقة على مساحة 137 متر مربع، وتم تخصيصها لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها المحافظة، كصناعة النسيج، والتلي، والحرير، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة إحياء الحرف التراثية، ومساعدة أصحاب تلك الحرف في تسويق منتجاتهم، لافتا إلى أنه كان من الضروري تطوير الحديقة المتحفية لبحث أوجه استغلالها بالشكل الأمثل، وتشغيلها بما يتماشى مع خطة التنمية للمحافظة، موجهًا بالاهتمام برفع مستوى النظافة بالشوارع والميادين للظهور بالشكل الحضاري المناسب.

وأوضح المحافظ أن الحديقة المتحفية شهدت أعمال تطوير وتجميل بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 4123 متر مربع، ضمن الخطة الاستثمارية لحي شرق مدينة سوهاج، لافتا إلى أن أعمال التطوير شملت أعمال الدهانات، وتركيب الرخام، والطوب الحراري، والزلط الملون، والبرجولات الخشبية، وأعمال الكهرباء، واللاند سكيب، كما تم دهان السور بالكامل، وتركيب البلدورات، والإنترلوك، ومقاعد خشبية، وسور خشبي من أشجار الكافور والكازورينا.