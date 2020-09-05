شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: الدولة شرعت قانونا ليعيش المواطن في عقار آمن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن نسبة المخالفات على مستوى المحافظة بلغت 30 ألف مخالفة، وتقدم 24 ألف مخالف للتصالح، لتبلغ نسبة طلبات التصالح المقدمة 85%.
وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر قناة «TeN»، السبت، أن الدولة شرعت قانونا لتقنين أوضاع العقارات ليعيش المواطن في عقار آمن، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تنص على أن الدولة لا تريد تعديات إضافية.
وأشار إلى أن اللجان الهندسية في المحافظة تعمل على مراجعة طلبات التصالح، مؤكدًا أن المستفيد الأول من ملف التعديات هو المواطن وليس الدولة.
وعن المسؤولية الأمنية للمخالف، أوضح محافظ الفيوم، أن الملاحقة الجنائية تطال المخالف الذي صدر باسمه الترخيص، بينما المشتري عليه مسؤولية ضمنية.
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