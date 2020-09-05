شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: الدولة حريصة على استعادة هيبتها في التعامل مع المجاري المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة قامت بإزالة ردم بلغ مساحته 4 آلاف متر مربع فوق نهر النيل، مضيفا أن بعض المخالفين سيتم تحويلهم للتحقيق معهم في النيابة العسكرية.

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN»، السبت، أن وزارة الري سارعت وتيرة إزالة التعديات على المجاري المائية.

وأكد أن الدولة حريصة ومصرّة لاستعادة هيبتها في التعامل مع المجاري المائية بصفة عامة والنيل بشكل خاص، باعتبار النيل مورد رئيسي للتنمية.

وعن الأزمات التي تواجهها الوزارة، أوضح المتحدث باسم «الري»، أن ضخ كمية مياه في نهر النيل في فرع رشيد بالكامل، به مشكلة جسيمة؛ نتيجة أعمال الردم والاختناقات نتيجة التعديات على مياه النيل.