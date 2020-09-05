شكرا لقرائتكم خبر عن مد تسجيل المرحلة الثانية للتنسيق إلى مساء الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بحد أدنى ٣١٧.٥ درجه بنسبة ٧٧.٤ ٪ للشعب العلمية و٢٧٨ درجة بنسبة ٦٧.٨ ٪ للأدبى، حتى الساعة السابعة مساء اليوم، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها أمس.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، أن القرار يستهدف الحفاظ على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، ولإتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات، التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع، تمهيدًا لإعلان النتائج.

وناشدت الوزارة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى أو الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم، الالتزام بالموعد المحدد.

ووصل عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم، من خلال حواسبهم الشخصية أو معامل الحاسب الآلى، حتى صباح أمس، إلى ٢٣٥ ألف طالب وطالبة، ويتبقى ١٩ ألفا و٥١٢ طالبا أمامهم فرصة لتسجيل رغباتهم اليوم.

وعقب إغلاق موقع التنسيق، تبدأ اللجنة العليا للتنسيق توزيع طلاب المرحلة البالغ عددهم ٢٥٤ ألفًا و٥١٢ طالبا وطالبة على الكليات، على أن تعلن نتيجة المرحلة خلال ٤٨ ساعة من غلق الموقع، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة للتنسيق.

ومن المنتظر فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق نهاية الأسبوع الحالى، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى وفقا لنسبة الـ١٠٪‏ المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يوجد مجال للتظلمات أو التحويلات الورقية، والتحويلات لتقليل الاغتراب، وفقًا للقواعد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وفى سياق متصل، تنتهى غدا فترة التسجيل للتقدم لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، بحد أدنى للتقدم ٩٠٪ لكليات الطب البشرى و٨٥٪ للأسنان والصيدلة و٧٥٪ للهندسة والطب البيطرى، و٦٥٪ لكليات الفنون التطبيقية و٥٥٪ لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية و٥٠٪ لكليات الزراعة.

وتقرر أن تبدأ اختبارات القبول (المجمعة- الإنسانيات- اللغة الإنجليزية)، بعد غد الثلاثاء حتى ١١ سبتمبر وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدى من ١٤ إلى ١٥ سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم ١٧ سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من ١٩ إلى ٢٣ سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبى من ٢٦ إلى ٣٠ سبتمبر.

وفى المحافظات واصل طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات فى مكاتب التنسيق، أمس، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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ففى الإسكندرية أعلنت المعامل الإلكترونية لتنسيق المرحلة الثانية فى جامعة الإسكندرية، استقبال 27 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالى الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ بدء المرحلة الثانية إلى 1214.

وفى الشرقية، سجل 210 طلاب وطالبات رغباتهم، خلال الأيام الأربعة الماضية، فى مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة الزقازيق، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وفى بنى سويف، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن 1300 طالب وطالبة بالمرحلة الثانية سجلوا رغباتهم، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.