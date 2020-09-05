شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: الدولة لن تقبل بأن يُهان المواطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الدولة لن تقبل بأن يهان المواطن وتعمل على المحافظة على آدميته.

وأضاف شميس، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل أصحاب المخالفات قبل عام 2008 كان لديهم قضايا في المحاكم وتنتهي إلى قرارات تنفذ بالإزالة.

وأشار شميس إلى أن المادة الخاصة بقانون الإزالة موجودة منذ عام 2008 في القانون، موضحا أن التنوع العمراني يحتاج تدخل المحافظ في تحديد قيمة التصالح وفقا لموقع الوحدة السكنية.

ر