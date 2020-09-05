شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المدينة يتابع موقف السيول بطريق «القصير – قفط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، مساء السبت، موقف السيول بطريق «القصير – قفط».

وأكد «نصر»، في تصريحات صحفية، أنه تمت متابعة الموقف من خلال مصدرين، أحدهما من الاستكشاف الأمني الذي قام بتفقد الطريق، حيث أكدت القوة الأمنية أن السيول تتمركز في الكيلو ١٣٥ خارج كردون المدينة، وفى الكيلو ٥٠ و٨٠، مشيرًا إلى أن المصدر الثاني من قائدي السيارات القادمة من محافظة قنا، والذين أكدوا أن حدودنا من الطريق داخل المدينة آمنة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحالة مستقرة حتى الآن، مؤكدًا أن المدينة على استعدادا تام لمجابهة الأخطار.

كان رئيس مدينة القصير تلقى إخطارًا بغلق طريق «القصير- قفط»، بسبب السيول، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأخطار المحتملة للحفاظ على سلامة المواطنين.