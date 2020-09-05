شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات ومخالفات بحي الضواحي ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة حي الضواحي ببورسعيد، السبت، حملاتها المكثفة لهدم وإزالة التعديات علي أراضي الدولة، ومخالفات الخروج عن خط التنظيم، لليوم السادس على التوالي.

وأسفرت الحملات عن هدم وإزالة 9 تحويطات من الطوب والحديد حول محيط بلكونات الطوابق الأرضية بمنطقة الإسراء بمساحة إجمالية 76م2، وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، استمرار إزالة كل المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وشدد رئيس الحي على أنه لا مهادنة مع أصحاب المخالفات، وسيتم إزالتها بالقوة الجبرية وإحالة كل المخالفات إلى النيابة العسكرية وتوقيع عقوبات الحبس والغرامة معا.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات 10 أكشاك، 8 منها بدون ترخيص على قطعة أرض ببلوك رقم 18 بالقابوطي، ونقل 2 لديهما ترخيص إلى مكان آخر.