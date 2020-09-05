شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لإعلان ترشحه في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، مؤتمرًا حاشدًا لإعلان برنامجه الانتخابي استعدادًا للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، بحضور عدد كبير من أهالي دائرتي السنبلاوين وتمى الأمديد، ونال قرار ترشحه إعجاب الجميع من مؤيديه ومحبيه داخل المحافظة.

وحضر المؤتمر عدد غفير من المؤيدين لفكرة ترشح المهندس أحمد رعب؛ لما يحظى به من مكانة كبيرة وحب واحترام وتقدير كل من يعرفه، معربين عن ثقتهم في نجاحه لأنه يعمل منذ فترة كبيرة على خدمة أهالي دائرته بكل ما أوتي من قوة، كما حضرت المؤتمر الإعلامية داليا نعناع.