شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى مطروح: إصلاح وصيانة كابلات أعمدة الإنارة بمدخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم إصلاح وصيانة كابلات أعمدة الإنارة بمدخل المدينة وكل من «الطريق الدولي والمدخل الشرقي وطريق السلوم والقصر عجيبة»، بالإضافة إلى حل شكاوى المواطنين بعلم الروم والعزبة السودانية والغربية وشارع المحطة.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على مواصلة جهود إدارة التشجير في أعمال التجميل والتشجير، وقص وتقليم الاشجار وزارعة نباتات وأشجار الزينة بمدخل حي الشروق والكيلو 1.