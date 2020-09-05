شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى مطروح: رفعنا 450 طنا من القمامة من شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسي مطروح، أن جهاز النظافة بالمركز رفع أكثر من 450 طنا من القمامة، بنطاق الـ6 أحياء بالمدينة وكل المناطق والعزب التابعه لمركز ومدينة مرسى مطروح.

وأكد عبدالرازق استمرار جهود رجال التطهير في تعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشأت الشرطية ومحطة القطار والموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس «كورونا».

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيادة معدلات النظافة العامة وصيانة كابلات وأعمدة انارة بالطريق الدولي وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.