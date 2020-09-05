شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جولة الحسم فى انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ خارج مصر، الأحد، انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، وتستمر حتى الاثنين، فى 124 دولة، باستخدام آلية البريد السريع، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تطبقها دول العالم لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا؛ فيما تستقبل لجان التصويت داخل مصر الناخبين يومى الثلاثاء والأربعاء، لحسم المنافسة على 26 مقعدًا فرديًا فى 14 محافظة، بين 7 أحزاب هى مستقبل وطن، والنور، وحماة الوطن، والاتحاد، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والشعب الجمهورى، بالإضافة إلى 16 مرشحًا مستقلًا. وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية التصويت تبدأ فى تمام التاسعة صباحا، وسيتم خلالها إرسال مظاريف الاقتراع الخاصة بتصويت الناخبين عبر البريد، وشدد على عدم السماح للناخبين بالتوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية التابعين لها لتسليمها بأنفسهم. وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون الراسل المدون اسمه على الخطاب من الخارج هو الناخب شخصيًا، وأن تكون جميع البيانات الخاصة به جرى تسجيلها مسبقًا خلال فترة التسجيل بهذه البعثة، وأيضا أن يكون الناخب لم يدل بصوته فى أى لجنة انتخابية أخرى.

جدير بالذكر أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة، انتهت أمس، وبدأت فترة الصمت الانتخابى الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية. يذكر أن الهيئة كانت وضعت عدة معايير للدعاية الانتخابية تضمنت التشديد على عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز.