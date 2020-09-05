شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يأمر بدراسة توصيل الكهرباء لوادي «السعال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإعداد الدراسة اللازمة للانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء لبعض المناطق بوادي سعال وسانت كاترين واستعراض الموقف الحالي لمحطات المياه بوادي فيران وسانت كاترين.

جاء ذلك خلال الذي عقده بديوان عام المحافظة بطور سيناء في حضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وعدد من مديري الادارات والمديريات المعنية، لمناقشة مشروعات الإسكان موقف بعض المشروعات الخدمية.

وتم استعراض موقف محطة تحلية المياه بمنطقة نبق بشرم الشيخ والاسكان الاجتماعي والاراضي المرفقة بالرويسات ووجه المحافظ بضرورة الاعداد لعرض مرئي يتضمن اهم الانجازات والمشكلات والمقترحات وموقف العشوائيات ليتم عرضه على وزير الإسكان.