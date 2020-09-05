شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الرصف بشوارع مدن وقرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بقرية كفر المنشي، طريق أريمون- البخانيس، بإشراف ومتابعة منصور عمر، نائب رئيس المدينة لشؤون قرى مركز كفر الشيخ، والصاوي مختار، رئيس قرية كفر المنشي، ومهندسي الرصف بمديرية الطرق بكفر الشيخ، وتواجد فني الرصف بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، كما تابع رؤساء المدن بـ 16 مدينة وقرية أعمال الرصف الجارية، استكمالاً للخطة الاستثمارية الخاصة بأعمال الرصف.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.