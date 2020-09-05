شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوى تنفى شائعة وفاتها.. وتؤكد: أنا بخير.. والشائعات أخطر ما يهدد الوطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة عبلة الكحلاوى، الداعية الإسلامية، أنها بصحة جيدة ولم تصب بمكروه نافية ماتردد خلال الساعات الماضية حول وفاتها، وطالبت محبيها بعدم اتباع الشائعات ومن يروجها خاصة فى هذا التوقيت الذى تمر به مصر، مؤكدة أن الشائعات أخطر ما يهدد هذا الوطن.
وكانت قد نفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، في وقت سابق شائعة وفاتها فى تسجيل صوتى لها، نشرته الصفحة الرسمية لجمعية الباقيات الصالحات عبر موقع فيس بوك، حيث قالت: "السلام عليكم يا حبايبى، ربنا يباركلى فيكم ويخليكم ليا، ويسعد أيامكم، ويجعل هذه الأيام تمر، ويجعل هذه الأيام بخير طول ما انتوا معايا، وطول ما أهل الخير مشين على طريق واحد إن شاء الله ربنا لا يضيعنا، إلى بيطلع عليا هذه الشائعات، ربنا يسامحه، أنا مش هقول غير الله يسامحه، عموما أمكم عبلة بخير وبحبكم أوى، وبحب كل حبايبى وبحب حتى الى مبيحبنيش بحبه، وربنا يشفيكم كلكم".
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