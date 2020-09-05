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الرى تؤكد قدرة السد العالى على تخزين المياه القادمة من الخارج أثناء الفيضانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، أن الدولة قادرة على التعامل مع حجم الأمطار، والسد العالى من أهم المشاريع الحديثة، قائلا: نستطيع التخزين للمياه القادمة من الفيضانات ولدينا قطاعات مسئولة عن رصد حجم الفيضان.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن السد العالي قادر على تخزين المياه القادمة من الخارج أثناء الفيضانات، وكل نقطة ماء تأتي إلينا ستكون مفيدة.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الوزارة لديها برنامج لإدارة المياه، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جلسة من المفاوضات بالنسبة لسد النهضة بدعوة من الاتحاد الأفريقي، موضحاً أن معظم النقاط الخلافية ما زالت موجودة، وتم الاتفاق أن ترفع كل دولة تقريراً.

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