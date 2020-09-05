"الزراعة": تنفيذ يوم حقلي لتدريب مزارعي القليوبية على الاستخدام الآمن لحبوب الغلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يوم حقلي وبرنامج تدريبي بمدينة قها في محافظة القليوبية، لتعريف المزارعين بطرق التخزين السليمة، وكيفية التعامل الآمنة مع حبوب الغلال.

وقال الدكتور عادل عبداللطيف، المشرف على البرنامج التدريبي، إنه تم تنقيذ اليوم الحقلي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، استفاد منه حوالي 20 مزارعًا، حيث تم التعريف بطرق التخزين السليم للحبوب والطرق الوقائية اللازمة للمحافظة على المحاصيل خلال فترة التخزين، وطريقة التبخير المثلى وكيفية التعامل مع الأقراص السامة وكيفية عمل الإسعافات الأولية اللازمة في حال حدوث تسمم بهذه الأقراص.

وأكد أنه سيتم تعميم الدورات التدريبية وأيام الحقل في المحافظات المختلفة، وخاصة المحافظات المنتجة للحبوب، لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه الأقراص وكيفية الاستخدام والتداول الأمثل، فضلًا عن طرق التخلص الآمن من متبقيات هذه الأقراص بعد الانتهاء من عملية التبخير والتهوية الكافية للمحاصيل المبخرة، لضمان عدم تواجد أثار من هذا الغاز في الحبوب تضر بصحة المواطنين.

وأشار عبداللطيف، إلى أنه يتم أيضًا تنظيم برنامج تدريبي للمهندسين الزراعيين بمحافظات الجمهورية، لتعريفهم بخطورة الاستخدام الخاطئ لهذه المركبات والطريقة المثلى للتعامل معها، لتجنب التسمم بها نتيجة الاستخدام الخاطئ، نظرًا لتواجد هذا المركب في محلات الاتجار، واستخدام معظم الفلاحين له بطريقة خاطئة، ما يؤدي إلى فشل عمليه مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة وفشل عملية التبخير.